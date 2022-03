Gatito desfalca o Botafogo diante do Flu

O Botafogo informou que a CBF atendeu ao pedido do clube e o atacante Matheus Nascimento estará à

disposição da comissão técnica para o jogo de rodadas semifinais do Carioca, contra o Fluminense,

nesta segunda-feira (21), às 19h (de MS). O goleiro Gatito, por outro lado, não foi liberado da seleção do

Paraguai.

Matheus Nascimento foi convocado para a seleção sub-20, para período de preparação e disputa de

amistosos em Salvador, na Bahia, entre os dias 21 e 29 deste mês. De acordo com o Alvinegro, ele se apresentará apenas na terça-feira.

O goleiro, por sua vez, foi convocado para os dois últimos compromissos da Eliminatória Sul-Americana para a Copa do Mundo, contra Equador, no dia 24, e Peru, dia 29. Já o Fluminense tenta se recompor e desenhar a nova rota para a temporada. A virada de chave tem de ser rápida para não agravar a crise que se instalou nas Laranjeiras.

A retomada dos trabalhos ainda foi sob chateação, mas em um tom de “juntar os cacos” para seguir. Mais do que um primeiro passo rumo à decisão do Estadual, o bom resultado frente ao Alvinegro pode, dentro do possível, costurar entre time e torcida a relação que ficou abalada diante dos últimos acontecimentos.

*Com Gazeta Press

