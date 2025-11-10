Homem é esfaqueado em comunidade indígena de Campo Grande e mulher é presa por atacar marido em Dourados

Duas tentativas de homicídio foram registradas em Mato Grosso do Sul no domingo (9). Em Campo Grande, um homem de 28 anos foi esfaqueado quatro vezes dentro de uma comunidade indígena no Jardim Noroeste. Já em Dourados, uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante após ferir o marido com uma faca durante uma discussão.

No caso da Capital, a PM (Polícia Militar) encontrou a vítima agonizando na varanda de um barraco, sentada em um sofá e com a camisa coberta de sangue. Duas mulheres tentavam conter o sangramento até a chegada do socorro. De acordo com o boletim de ocorrência, o autor, de 53 anos, seria vizinho da vítima e fugiu após o crime.

A mãe do homem contou que estava dentro de casa quando ouviu uma confusão e viu o vizinho correndo atrás de seu filho com uma faca. Ela tentou intervir usando uma vassoura. Uma testemunha afirmou que o agressor chegou embriagado e foi reclamar do som alto. A vítima teria jogado latas de cerveja contra o autor, que reagiu dizendo: “Eu dei umas facadas nele!”, antes de fugir em uma motocicleta.

O homem sofreu quatro perfurações no peito e abdômen e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa, com suspeita de perfuração no pulmão. A Polícia Civil e a Perícia Criminal foram acionadas, e o caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Em Dourados, outro caso de violência foi registrado na madrugada de domingo (9). Uma mulher de 33 anos foi presa após golpear o marido com uma faca no bairro Dioclécio Artuzi 1. Segundo a Polícia Militar, o casal havia consumido bebida alcoólica durante todo o dia, antes de a discussão evoluir para agressão.

O homem, também de 33 anos, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a UPA( Unidade de Pronto Atendimento). A autora confessou o crime e alegou que havia solicitado à Justiça o cancelamento de uma medida protetiva que proibia o convívio entre os dois.

Crianças, filhos do casal, estavam na residência no momento da briga e foram deixadas aos cuidados da avó materna. A faca usada no crime foi apreendida, e a mulher foi levada para a Depec (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

