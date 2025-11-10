Adiado: inscrições da Emha começam a partir desta quarta-feira (12)

A EMHA (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) informa que a abertura das inscrições para os empreendimentos Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia, inicialmente prevista para esta segunda-feira (10), foi adiada para a próxima quarta-feira (12) em razão de problemas sistêmicos.

O prazo de inscrições também será prorrogado, garantindo que todas as famílias interessadas tenham tempo suficiente para participar do processo.

A EMHA reforça seu compromisso com a transparência e a segurança do processo seletivo, assegurando que as inscrições sejam realizadas de forma tranquila, acessível e igualitária.

