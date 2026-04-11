Homem que trabalhava na montagem de palco da Expogrande morre após sofrer descarga elétrica

Um homem, identificado apenas como Willian, que trabalhava como técnico de luz na montagem de palco na Expogrande na tarde deste sábado (11), morreu após sofrer uma descarga elétrica, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

Segundo informações preliminares, foi ouvido um estrondo no local, por volta das 14h. O profissional estava na estrutura elevada quando recebeu o choque e quase caiu, mas foi contido pelos equipamentos de segurança.

Devido a gravidade, equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, juntamente com equipe de resgate da feira agropecuária. Os profissionais chegaram e realizar manobras de reanimação, no entanto, a vítima não resistiu.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. A Polícia Científica e Polícia Militar também estão no local.

O parque segue com funcionamento normal, e a programação da noite deste sábado (11), é show do cantor sertanejo Daniel.

A reportagem procurou a Acrissul, responsável pela Expogrande, que falou sobre o assunto por meio de nota: “A Acrissul, realizadora da Expogrande, informa que foi comunicada na tarde deste sábado sobre o falecimento de um colaborador de empresa terceirizada contratada pela produtora responsável pelos shows do evento, ocorrido durante atividades de montagem no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

As informações iniciais indicam que o ocorrido pode estar relacionado a um mal súbito.

Neste momento, a Acrissul manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força diante dessa perda.

A Expogrande conta com a atuação de mais de 1.000 colaboradores, com atividades conduzidas sob protocolos de segurança e em conformidade com a legislação vigente, incluindo as devidas autorizações e vistorias dos órgãos competentes.

A entidade acompanha o caso e permanece à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos”, finalizou.

*Matéria atualizada às 15h46.