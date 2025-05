Motociclista morre após derrapar em areia e ser atropelada por ônibus em Campo Grande

Aline Cândida, de 25 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (5), em um trágico acidente no bairro Los Angeles, em Campo Grande (MS). Ela foi atingida por um ônibus coletivo após perder o controle da moto e cair, ao passar por um trecho da via coberto por areia. O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Engenheiro Paulo Frontin com a Avenida dos Cafezais.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, Aline seguia pela Engenheiro Paulo Frontin e, ao converter à esquerda na Avenida dos Cafezais, derrapou em um monte de areia acumulado na pista, caindo no momento em que o ônibus trafegava na direção contrária e fazia uma conversão para a mesma rua. Sem perceber a queda da motociclista, que estaria no ponto cego do veículo, o motorista acabou passando por cima do corpo da jovem. A equipe de resgate ainda tentou realizar manobras de reanimação, mas Aline não resistiu aos ferimentos. Segundo extraoficiais, a vítima era natural do município de Costa Rica, no

Testemunhas e moradores da região relataram que o cruzamento é perigoso e cenário frequente de acidentes. Um motociclista que passava pelo local no momento do acidente destacou a necessidade urgente de sinalização, como semáforos ou quebra-molas, para reduzir os riscos naquele ponto.

Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de comunicação do Consórcio Guaicurus, mas até o fechamento da matéria, não obtivemos retorno.

O acidente que vitimou Aline Cândida eleva ainda mais a preocupação com os altos índices de mortes envolvendo motociclistas em Campo Grande. Dados do GAAT (Grupo de Análise de Acidentes de Trânsito), da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), apontam que 15 motociclistas morreram entre janeiro e abril de 2025.

Somente em abril, foram quatro mortes, número estável em relação aos meses de fevereiro e março, que também registraram quatro óbitos cada. Apesar disso, houve redução em comparação com abril de 2024, quando oito motociclistas morreram no trânsito da Capital.

No total, Campo Grande já contabiliza 17 mortes no trânsito em 2025, sendo 15 de motociclistas, um pedestre e um motorista. No mesmo período do ano anterior, foram 19 motociclistas mortos, além de dois ciclistas e dois pedestres.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais