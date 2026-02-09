Guarda civil é preso após arma ser encontrada com amigo em boate da Afonso Pena

Um guarda civil metropolitano foi preso neste fim de semana após entregar a arma institucional a um conhecido dentro de uma boate localizada na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. A ocorrência foi registrada após denúncia anônima.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes policiais foram até o local e encontraram o agente no interior da casa noturna. Durante a abordagem, ele foi levado para a área externa, onde passou por revista pessoal. Com o guarda, os policiais localizaram apenas o coldre preso à cintura.

Questionado, o agente afirmou que a arma estava com um amigo, conhecido no fim de 2025. O homem também estava na boate e, ao ser revistado, foi flagrado com a arma pertencente à Guarda Civil Metropolitana na cintura.

Ambos foram encaminhados para a delegacia. Em depoimento, o guarda admitiu que havia ingerido bebida alcoólica, mas alegou não saber como a arma acautelada pelo município teria ido parar com o amigo.

Já o outro envolvido afirmou que recebeu a arma diretamente das mãos do guarda cerca de 30 minutos antes da abordagem, após o agente dizer que já havia consumido bebidas alcoólicas. Durante a checagem, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, que acabou sendo cumprido.

