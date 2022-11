Jovem 17 anos é assassinado com tiros nas costas no interior de MS

Um jovem de 17 anos foi assassinado com dois tiros na noite de ontem (22), no município de Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande. O autor dos disparos não foi encontrado e a Polícia Civil investiga o caso.

Seguindo informações repassadas ao site ConeSul News, o jovem foi atingindo com dois tiros nas costas, em frente de sua residência, no Bairro Esperança. Ainda de acordo com os militares, após ser atingindo, o jovem correu em direção ao um estabelecimento comercial, mas caiu frente do local, morrendo em seguida.

Equipes do Corpo de Bombeiros compareceram ao local, mas encontraram o adolescente morto.

Além dos bombeiros, a Polícia Civil, a perícia técnica e o Imlo (Instituto Médico Legal Odontológico) estiveram no local.

Polícia Civil investiga o caso.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.