Jovem morre esmagado ao tentar passar pelo vão da porta da própria casa, em Ribas

João Pedro Barbosa, de 24 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (2), após ficar preso em um vão entre a porta e o batente de uma residência no Bairro Cohab 2, em Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações iniciais, o jovem teria tentado passar para o interior do imóvel quando ficou preso e foi esmagado pela própria estrutura da porta. O delegado Felipe Braga informou que o rapaz morava na casa s provavelmente teria esquecidos as chaves, e apura as circunstâncias do caso.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas ao chegar ao local, João Pedro já estava sem vida.

A Polícia Militar também esteve no local, bem como a Polícia Civil e Perícia Criminal para realizaram os levantamentos iniciais. O caso segue em investigação.