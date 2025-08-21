Funsat oferece 1.831 vagas de emprego nesta quinta-feira (21)

Nesta quinta-feira (21), 197 empresas oferecem 1.831 vagas de emprego na Funsat (Fundação Social de Trabalho) nesta quinta-feira (21). As oportunidades são para 146 profissões diferentes, onde a maioria não exige experiência para ingressar.

Entre as vagas estão: açougueiro (39), ajudante de carga e descarga de mercadoria (3), assistente de vendas (6), auxiliar de armazenamento (6), auxiliar de cozinha (32), auxiliar de operação (105), desossador (100), fiscal na prevenção de perdas (12), operador de caixa (230) e retalhador de carne (100).

A maioria das vagas (1.277) é de perfil aberto, isto é, não exige experiência para ingressar no serviço. Assim, o trabalhador recebe treinamento remunerado para aprender uma atividade nova. É o caso de ajudante de eletricista (4), atendente de padaria (14), balconista de açougue (2), manicure/pedicure (2), publicitário (2) e repositor de mercadorias (107).

A oferta também destaca 15 vagas exclusivas para pessoas com deficiência: auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (2), porteiro (1), auxiliar de escritório (1), auxiliar administrativo (1), atendente de lojas (1), almoxarife (1) e agente de saneamento (1).

Por fim, há 37 oportunidades de emprego temporário para atuar como auxiliar de logística (33), ajudante de churrasqueiro (2) e empregado doméstico diarista (2).