Cesta Básica: arroz e feijão puxam queda nesta última semana do mês

Pesquisa semanal aponta recuo nos preços de itens essenciais no cotidiano dos brasileiros

A pesquisa semanal da cesta básica, realizada pelo jornal O Estado, apresentou queda nos dois itens que não podem faltar na mesa dos brasileiros: arroz e feijão. Outros itens também apresentaram redução, alguns mantiveram estabilidade e não houve nenhum aumento expressivo, o que pode ser um alívio para aqueles que terão que ir às compras neste fim de mês.

O leite, que não pode faltar na mesa — especialmente durante o café da manhã —, foi um dos destaques positivos, apresentando uma redução de 9,65% no seu preço médio. Um alívio para o consumidor.

Apesar da queda e manutenção dos preços, houve um leve aumento no setor das proteínas, como frango e cortes bovinos. O frango congelado, que já havia apresentado redução — representando uma economia de 42% neste mês —, demonstrou ganhar força nos preços novamente, com valores variando de R$ 7,89 a R$ 15,49 por quilo, diferença que representa variação de 49% a mais de custo para o consumidor.

Já a proteína bovina, o coxão mole, também apresentou um leve aumento nos preços, podendo ser encontrado de R$ 39,89 a R$ 52,90. A paleta suína manteve estabilidade nos valores e segue entre R$ 16,90 e R$ 17,89.

Os itens básicos que tiveram destaque na redução — o arroz e o feijão — apresentaram preços menores em relação aos últimos levantamentos realizados. O arroz tipo (Tio Lautério) de 5 kg pode ser encontrado entre R$ 12,99 e R$ 18,99no máximo.

No setor de hortifrutis, o cenário é de queda nos preços. Batata e tomate tiveram uma redução significativa, com a batata podendo ser encontrada por até R$ 1,99 e o tomate por R$ 2,99 o quilo.

Por fim, os produtos de limpeza se mantiveram estáveis, no comparativo da última pesquisa com pequenas oscilações em itens como o sabão em pó (OMO 1,6 kg), que varia de R$ 18,50 a R$ 25,90.

Gustavo Nascimento