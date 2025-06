Mais de 2,5 mil vagas de emprego são oferecidas em Campo Grande nesta quarta-feira (04)

Campo Grande conta com 2.562 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (4), ofertadas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) e pela Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul). As oportunidades abrangem desde funções tradicionais até cargos pouco comuns, como atleta de natação, operador cinematográfico e sepultador.

A maioria das vagas está concentrada na Funsat, com 1.777 oportunidades. Os cargos com maior número de postos são operador de caixa (232), auxiliar nos serviços de alimentação (231), repositor em supermercados (184), auxiliar de limpeza (108), operador de processo de produção (100) e auxiliar de linha de produção (53). Também há 11 vagas destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência e uma vaga temporária.

Entre os cargos menos frequentes disponíveis pela agência municipal, destacam-se desenhista projetista de construção civil, tecnólogo em automação, auxiliar de prótese dentária, recepcionista de hotel, campeiro e vaqueiro.

Os interessados em se candidatar às vagas da Funsat devem comparecer à sede da fundação, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, das 7h às 17h, munidos de documentos pessoais e carteira de trabalho.

Já a Funtrab oferece 785 oportunidades, com destaque para auxiliar de limpeza (61), operador de caixa (47), auxiliar de linha de produção (29), costureira em geral (34), promotor de vendas (24), auxiliar de cozinha (19), soldador (19) e atendente de lanchonete (16). Também há vagas curiosas, como operador de prensa de moldar vidro, operador de bate-estacas, social media (estágio), monitor infantil e sepultador. A fundação ainda disponibiliza 73 vagas para pessoas com deficiência e 8 oportunidades de estágio.

Serviço: O atendimento da Funtrab acontece na Rua 13 de Maio, nº 2773, no Centro, das 7h30 às 17h. Vale lembrar que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

