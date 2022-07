Homem é encontrado morto no bar onde dormia no bairro Guanandi

Adão Miguel Rocha da costa, 32, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (27), em uma residência que também funciona como bar durante a noite, na Rua Guariroba, região do bairro Guanandi, em Campo Grande. No endereço, populares informaram que Adão tem família, mas que fica pelas ruas.

A Polícia Militar e a GCM (Guarda Civil Metropolitana) se deslocaram, às 11h, para atenderam a ocorrência de morte natural. Segundo testemunhas, a vítima não se alimentava e foi vista na noite de ontem (26), por volta de 17h.

Adão Miguel era conhecido na região por ser usuário de drogas e consumir muito álcool. “Ele queria ser internado, mas não conseguiu”, disse uma testemunha que convivia com a vítima.

No bar, Adão foi visto ainda ontem entrando, tomando bebida alcoólica e em seguida indo dormir na entrada do ambiente da casa onde fica o relógio de água e o padrão de energia, onde foi encontrado morto.

"Ele sofria com um dente inflamado", conta o tio da vítima, de 53 anos, que mora no bairro Jardim Nhanha, junto com a mãe de Adão.

Com informações dos repórteres Willian Leite e Marcos Maluf