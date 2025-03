Homem é encontrado morto na fronteira; Polícia investiga circunstâncias da morte

A Polícia Civil segue investigando a morte de Hermínio Cardozo Rios, de 32 anos, encontrado morto neste domingo (9), na região da Linha Internacional, a cerca de 20 quilômetros de Paranhos, em direção a Sete Quedas. O boletim de ocorrência não revela se havia marcas de violência no corpo da vítima.

Momentos antes de ser encontrado, Hermínio estava acompanhado de três amigos, moradores da Aldeia Pirajuí. A esposa da vítima esteve na cena do crime e conversou com os agentes. Ela contou que o marido trabalhava em uma fazenda no Paraguai e estava com os três homens antes de sua morte.

A polícia agora tenta localizar os amigos de Hermínio para entender melhor as circunstâncias que levaram à sua morte. Peritos e policiais civis realizaram os procedimentos necessários no local para ajudar a esclarecer o caso.