Briga por bebidas alcoólicas termina com homicídio em Campo Grande

Uma briga na madrugada desta segunda-feira (10), no bairro Jardim Macaúbas, em Campo Grande, resultou na morte de Miguel Beggs, de 58 anos. O crime aconteceu por volta das 4 horas, na Rua do Patrocínio, após uma discussão entre os homens por causa de bebidas alcoólicas. O autor foi preso em flagrante.

As informações preliminares indicam que os homens estavam bebendo antes de iniciar a discussão que levou à tragédia.

No decorrer do conflito, Miguel foi agredido e atingido por um fragmento de vidro no pescoço. Ele faleceu no local e o infrator foi detido em flagrante e conduzido à delegacia.

Moradores teriam escutado gritos provenientes do lado de fora.