Casa do presidente do TRE-MS é invadida e furtada em Campo Grande

Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos, que levaram duas caixas com abotoaduras

A residência do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), Carlos Eduardo Contar, foi invadida por dois homens na noite de sexta-feira (8), no bairro Itanhangá, em Campo Grande.

O desembargador chegou em casa à noite, acompanhado por um sargento da Polícia Militar, e, ao perceber o portão arrombado, o imóvel passou por uma inspeção. No entanto, os criminosos já haviam deixado o local com os pertences furtados.

Conforme consta no boletim de ocorrência, os suspeitos chegaram a pé à residência, localizada na Rua das Rosas Pires, e arrombaram o portão social com um objeto semelhante a uma chave de fenda.

A ação foi registrada por câmeras de segurança. Já no espaço interno, os homens invadiram a casa por uma janela de vidro da cozinha.

Consta no registro que um dos quartos foi revirado. Os criminosos levaram duas caixas com abotoaduras gravadas, que, segundo o desembargador, eram bijuterias.

A perícia esteve no local. O caso segue sendo investigado e foi registrado como furto qualificado.

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