Pesquisa aponta Três Lagoas como a 4ª cidade mais segura do Centro-Oeste e 1ª de MS para se viver

A qualidade de vida em Três Lagoas mais uma vez foi reconhecida e ganhou destaque nacional.

A Revista Casa Vogue do Grupo Globo divulgou no dia 05 de setembro, uma pesquisa realizada pelo guia imobiliário My Side, em que são apontadas as cidades mais seguras para adquirir imóvel e viver na região centro-oeste.

A pesquisa foi baseada nos dados do Censo 2022 do IBGE e do Ministério da Saúde e o indicador leva em consideração a taxa de assassinatos em municípios com mais de 100 mil habitantes.

Entre os três estados que compõem a região, Três Lagoas ocupa a 4ª colocação na pesquisa e ficou em 1º lugar em relação às cidades de Mato Grosso do Sul.

O texto destaca Três Lagoas com um índice de 15,6 mortes violentas a cada 100 mil habitantes, referenciando que atualmente o município têm 132 mil pessoas, conforme o IBGE.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (SEDECT), José Aparecido de Moraes, recebeu com alegria este levantamento e destacou que o crescimento populacional aconteceu juntamente com a expansão industrial, comercial e imobiliária que há anos vêm transformando a realidade da cidade.

Outra frente que colabora com a expectativa de segurança em Três Lagoas, conforme Moraes, é a parceria entre Governo do Estado, Administração Municipal e a iniciativa privada.

“A preocupação constante de ambas esferas colaboram com o serviço e parceria das forças policiais, vindo o Governo Estadual a investir e reforçar a segurança pública. Somando a isso, os investimentos em infraestrutura (iluminação pública e pavimentação) realizados pela gestão Angelo Guerreiro tem colaborado com esta redução de crimes para o bem-estar da população”.

O secretário destaca que bairros iluminados e ruas com melhores condições de tráfego contribui com a segurança e complementa com a questão econômica atual.

“O aumento de vagas de trabalho na cidade é real, estas oportunidades colaboram na redução das desigualdades sociais e por fim, da criminalidade. A industrialização também faz parte desses dados positivos”, concluiu.

No mês de agosto deste ano, a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública apresentou o levantamento de índices criminais entre janeiro de 2022 e julho de 2023, o qual apontou a redução de 28,6% nos crimes de homicídio doloso entre Água Clara, Selvíria e Três Lagoas.

Veja o levantamento no link – https://myside.com.br/guia-imoveis/cidades-mais-seguras-centro-oeste-brasil

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas.

