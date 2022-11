Homem é encontrado morto em Terminal Aero Rancho

Um homem não identificado foi encontrado morto sentado em cadeira de despensa do Terminal Aero Rancho, na manhã de hoje (28). O corpo foi encontrado por uma funcionária que chegou no local para trabalhar.

De acordo com a ocorrência atendida pela Polícia Militar, o corpo do homem estava em um local, onde os funcionários guardam produtos de limpeza. A vítima estava descalço e com o nariz sangrando.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima era andarilho e não tinha sinais de violência. ele não possuía documentação. O corpo foi levado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para exame necroscópico.

