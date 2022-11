Homem morre após acidente que envolveu três veículos

Um morador de Jardim, identificado como Rosalino Areco, morreu no fim da tarde deste domingo (27), após colisão envolvendo três veículos. O acidente ocorreu na rodovia que liga Bela Vista a Antônio João, a cerca de 300 km de Campo Grande.

Imagens obtidas pelo Portal Jardim News mostram um dos veículos em chamas. Na frente do carro consumido pelo fogo, há outro veículo com a parte dianteira totalmente destruída. Ambos teriam colidido de

frente.

Em um outro veículo estava Rosalino Areco. A vítima fatal estava em um Fiat Uno, que ficou às margens da pista. Ele ficou preso entre as ferragens e não resistiu aos ferimentos. Rosalino era eletricista e morador de Jardim.

