Mulher mantida em cárcere sofre aborto após ser agredida pelo marido

Uma mulher, de 38 anos, foi resgatada de cárcere privado por policiais militares, após denúncia anônima, na noite deste último domingo (28). Ela estava grávida de três meses e sofreu um aborto, devido a agressões do marido. O homem, de 37 anos, mantinha a vítima presa no quintal da própria residência, em Amambai, município localizado a 340 km da capital.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, após denúncia da vizinhança via 190, a Polícia Militar compareceu ao local e encontrou a vítima sentada em pequeno espaço, do lado de fora da residência. A residência tinha um muro alto, com arames farpados, telas e um portão de ferro com cadeado.

Após o resgate, a vítima contou aos policiais que mantinha uma relação há cerca de 3 anos com o suspeito. De acordo com ela, a relação era conturbada e constantemente recebia ameaças de morte. Ela conta que o homem saía para trabalhar e a mantinha presa dentro de casa. No entanto, quando retornava, o suspeito deixava a esposa presa, no quintal da residência.

No depoimento, a vítima relatou que na sexta-feira (25), o suspeito não foi trabalhar. Neste dia, após discutirem e ele mandá-la embora, o suspeito a jogou no chão. A mulher começou a sentir fortes dores abdominais e foi ao posto de saúde da Vila Cristina, mas não conseguiu atendimento médico. No período da noite, ela sofreu um aborto e continuou com fortes dores abdominais e dificuldades de andar.

No domingo (28), a vítima foi resgatada no momento em que o suspeito dormia. Após o resgate, a PM deu voz de prisão ao suspeito e o encaminhou a Delegacia de Polícia de Amambai.

Violência contra mulher

A violência contra mulheres constitui-se em uma das principais formas de violação dos seus direitos humanos, atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde e à integridade física. Ela é estruturante da desigualdade de gênero.

Violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, adotada pela OEA em 1994).

Chama-se de violência doméstica aquela que ocorre em casa, no ambiente doméstico ou em uma relação de familiaridade, afetividade ou coabitação. Pode acontecer com qualquer mulher, independente de raça/etnia, classe social, nível educacional, ou religião. No campo ou na cidade, a violência doméstica atinge mulheres de diferentes idades e profissões.

O artigo 7º da Lei nº 11.340/2006 estabelece 5 (cinco) formas de violência: violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.