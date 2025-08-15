Corumbá abre cadastramento para seleção de moradias do Minha Casa Minha Vida

Inscrições podem ser feitas até 30 de setembro para 181 unidades em dois empreendimentos da cidade

Corumbá iniciou na quinta-feira (14) o cadastro e a atualização de dados de famílias interessadas em participar da seleção de unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida. O prazo vai até 30 de setembro e contempla imóveis nos empreendimentos Residencial dos Ipês I, com 125 unidades, e Residencial dos Ipês II, com 56 unidades.

As inscrições podem ser realizadas de forma presencial, na sede da Agência Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (AMHARC), ou online, pelo site da Prefeitura. Para participar, as famílias devem ter renda bruta mensal de até R$ 2.850 e não podem possuir imóvel próprio nem ter sido beneficiadas por outro programa habitacional.

O processo de seleção será feito pelo sistema HABIX, em parceria com a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab/MS). Famílias chefiadas por mulheres, com idosos, crianças, pessoas com deficiência, vítimas de violência doméstica ou que morem em áreas de risco terão prioridade.

O edital ainda reserva 50% das unidades para famílias em situação de vulnerabilidade atendidas por programas sociais, 10% para pessoas com deficiência e 5% para idosos. A lista final de selecionados e suplentes será divulgada após a análise da documentação.

Para o cadastramento presencial, é necessário apresentar documentos pessoais, incluindo RG, CPF, certidões de nascimento ou casamento, comprovante de renda, comprovante de endereço e, quando for o caso, laudos ou atestados médicos, comprovantes de aluguel social ou denúncia de violência doméstica.

