Frigorífico em Itaporã sofre com desabastecimento de água pelo desvio do Rio São Domingos

Empresa suspeita de captação indevida do rio e teme a alta mortalidade de animais

O Frigorífico Mar & Terra, localizado em Itaporã, a 232,9 km de Campo Grande, sofre por falta de água desde a semana passada. Segundo a diretoria da empresa, o desabastecimento ocorre devido a um desvio de água no rio que atravessa o município, o São Domingos. Há mais de 4 anos em funcionamento no local, o frigorífico exige conscientização e providências dos órgãos responsáveis.

O desabastecimento, que ocorre por vários dias, prejudica não só a equipe do frigorífico, que ao todo conta com 500 trabalhadores, mas afeta diretamente sua produção e rendimento.

“A situação é de falta de água. Sem água, não é possível: primeiro, renovar a água de dentro dos tanques, alimentar os animais e efetuar os alojamentos programados para manter o ciclo de produção. Isso levará à falta de peixes para o abate, afetando toda a cadeia (fazendas, fábrica de ração e frigorífico), além de comprometer o atendimento do mercado interno e os envios de containers para exportação”, explica a diretoria da empresa que, devido ao ocorrido, lamenta a alta mortalidade de animais.

Dispondo de 160 hectares de lâminas de água em suas propriedades e, ainda assim, precisando lidar com a carência de água, a diretoria pressupõe que a captação indevida de água do rio São Domingos, que atravessa o município, pode ser uma das justificativas.

“Parte disso pode ser pelo período escasso de água, do período de seca, outra parte se deve a, talvez, o uso excessivo ou irregular de outros produtores. Nosso receio é que haja outros produtores que, antes de chegar na fazenda, estão captando água acima do permitido, ou nem têm outorga ou licenciamento”, pondera.

Para além do frigorífico, as fazendas da empresa, também localizadas em Itaporã, contam com quase 10 milhões de animais. Receosos pelo risco de iminência e pela mortalidade dos animais, órgãos responsáveis, como Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e a PMA (Polícia Militar Ambiental), foram acionados.

A Mar & Terra, fundada em 10 de fevereiro de 2000, é especializada na preservação de peixes, crustáceos e moluscos. A empresa, que desempenha um papel significativo na economia local, exige conscientização por parte de todos.

“A empresa quer a conscientização. Ela busca a conscientização de todos para que ninguém use água sem ter a liberação ou a licença dos órgãos competentes. E, além disso, que os órgãos responsáveis fiscalizem e tomem as providências”, ressalta.

Por Ana Cavalcente

