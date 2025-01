Professor é indiciado por importunação sexual e outros delitos em Bataguassu

Nesta segunda-feira (6), foi concluída uma investigação que resultou em um professor da rede estadual de ensino, de 46 anos indiciado em Bataguassu. A investigação foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher da cidade.

Segundo o apurado nos inquéritos policiais, o professor, utilizando-se de sua posição hierárquica perante as alunas, menores de 12 e 14 anos, praticou atos libidinosos com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, além de submetê-las a vexame e constrangimento em sala de aula, ao abrir as pernas na cadeira, no intuito de encostar nas vítimas, mandar beijos, piscadas e olhar fixamente para as partes íntimas das alunas.

Os genitores das vítimas relataram que o fato gerou consequências emocionais nas filhas, como crises de ansiedade, e durante determinado período as menores não queriam mais frequentar as aulas do professor.

O professor foi acusado pelos crimes de importunação sexual e submissão de adolescente a vexame ou a constrangimento. Ele está afastado das atividades letivas e os Inquéritos Policiais, já finalizados, serão encaminhados ao Poder Judiciário.

Com informações da Polícia Civil.