Fim de uma era: Rafael Nadal anuncia aposentadoria do tênis

Chegou ao fim a carreira do rei do saibro. Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira (10), sua aposentadoria do tênis. Aos 38 anos, o espanhol, atual 158 do ranking da ATP, passou as últimas duas temporadas convivendo com problemas físicos que o impediram de atuar em alto nível. Sua despedida será na Copa Davis, quando defenderá a Espanha entre 19 e 24 de novembro.

“Eu me retiro do tênis profissional. A realidade é que têm sido anos difíceis, especialmente os dois últimos. Creio que não fui capaz de jogar sem limitações, o que me levou a tomar esta decisão”, disse Nadal por meio de um vídeo divulgado em suas redes sociais.

Nadal se aposenta 2 anos após a despedida de Roger Federer, seu amigo e um dos principais rivais na carreira. A dupla, junto com Novak Djokovic, formou o chamado Big 3, trio que dominou o circuito masculino de tênis nas duas últimas décadas.

Nadal tornou-se profissional em 2001, com apenas 15 anos. Em pouco tempo já estava entre a elite do tênis. Entre os homens, o espanhol é o segundo maior vencedor de Grand Slams na história, com 22 títulos.

A maioria dos Grand Slams de Nadal foram conquistados em Roland Garros. O espanhol dominou o saibro francês, com 14 títulos.

Nadal liderou o ranking da ATP pela primeira vez em 2008. Ao todo, foram 209 semanas como número 1 do mundo. Ele terminou uma temporada no topo do ranking cinco vezes. No momento, o ranking de Nadal na ATP é 158.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Principais títulos de Rafael Nadal

Roland Garros: 14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022);

US Open: 4 (2010, 2013, 2017, 2019);

Wimbledon: 2 (2008, 2010);

Australian Open: 2 (2009, 2022);

Copa Davis: 4 (2004, 2009, 2011, 2019);

Olimpíadas: 1 (2008).

Outros números de Rafael Nadal

Total de títulos: 92;

Retrospecto: 1080 vitórias e 227 derrotas (82,6% de aproveitamento);

Premiação na carreira: 134.946.100 dólares.