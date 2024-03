Casal é apontado por desvio de dinheiro em nome de ex-funcionários

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Maracaju-MS, anunciou nesta última sexta-feira , (29), a conclusão de uma investigação que resultou no indiciamento de um casal pelos crimes de Peculato Impróprio e Inserção de Dados Falsos em Sistema. A operação teve início no primeiro semestre de 2023, após a Secretaria de Inteligência do Banco do Brasil repassar informações sigilosas à polícia.

As investigações começaram a partir de suspeitas de desvios de valores de contas bancárias vinculadas à Associação Atlética do Banco do Brasil (A.A.B.B.) em Maracaju/MS, ocorridos no primeiro semestre de 2020. Testemunhas foram ouvidas e documentos foram reunidos, comprovando que os desvios ocorreram da conta bancária institucional para as contas pessoais do casal indiciado.

O casal responsável pelos desvios foi identificado como J.L.F (44), à época presidente da A.A.B.B., e sua companheira L.C.P.A (40), que não tinha ligação direta com a instituição, mas ocupava um cargo em comissão na associação.

Segundo as apurações, o casal utilizava chaves criptografadas autorizadoras de pagamento, cadastradas em nome de ex-funcionários da A.A.B.B., sem o conhecimento destes. A partir disso, realizavam transações bancárias da conta da associação para suas próprias contas pessoais, sem passar por qualquer auditoria ou controle.

Além disso, descobriu-se que foi cadastrada uma chave autorizadora de pagamentos em nome de L.C.P.A (40), pessoa que não fazia parte dos quadros da A.A.B.B. na época.

O casal foi indiciado pelos crimes de Peculato Impróprio (artigo 312, § 1º do Código Penal) e Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informação (artigo 313-A do Código Penal). O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário.

A Delegacia de Polícia Civil de Maracaju reforça o canal de denúncias à comunidade, garantindo sigilo absoluto para denunciantes. Informações podem ser repassadas através do WhatsApp nos números (67) 99663-3977 e (67) 99973-3093. A comunidade é incentivada a colaborar com a justiça para garantir a transparência e integridade nas instituições locais.

