Briga entre crianças terminou com mulher espancada e morta no Estrela Dalva

Briga entre mulheres motivada pelo desentendimento dos filhos, que são crianças, terminou na morte de Patrícia Ramos Escafa, de 38 anos, nessa quinta-feira (3). O caso aconteceu na tarde de sábado (28), no bairro Estrela Dalva, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi acionada por volta das 14h40 para conter uma briga em um bar. No local, os agentes encontraram a vítima embriagada, com sangue nos cabelos por conta de lesão na cabeça, costas, braço e perna esquerda.

Aos militares, Patrícia contou que havia sido agredida pela dona e por uma funcionária do bar localizado na Rua Eulina Barbosa. O local estava fechado, mas o marido da mulher recebeu os policiais. Ele contou que a esposa foi a responsável por bater na vítima, utilizando um pedaço de madeira.

A briga aconteceu por conta de uma rixa entre os filhos das duas mulheres, que possuem 9 anos. A autora não foi encontrada no local e o marido foi orientado a comparecer à delegacia acompanhado de um advogado.

Como a mulher reclamava de dores fortes, foi levada pelos militares até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia, onde ficou em observação. Mas depois, precisou ser transferida para Santa Casa por conta da gravidade dos ferimentos, onde teve uma piora, não resistiu e morreu.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa e homicídio simples.

