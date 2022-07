Carro saindo de cemitério bate em motociclista e causa congestionamento

No início do horário de pico em Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (27), um acidente entre carro e moto congestionou brevemente o fluxo de veículos na rua Francisco dos Anjos, região do Bairro Universitário, sul da Capital. A mulher, de aproximadamente 28 anos, que pilotava uma moto 160 cc, vermelha, não se feriu.

De acordo com testemunhas, A motocicleta seguia sentido Bairro Universitário – Aero Rancho, quando bateu na frente do carro Golf, branco, que estava saindo no cemitério Memorial Park, conduzido por outra mulher.

Na sequência, a mulher que pilotava a moto foi atendida por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela não se feriu, estava bem e consciente, mas foi encaminhada para unidade de saúde mais próxima.

Com informações dos repórteres Marcos Maluf com Willian Leite