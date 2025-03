Quarta-feira será de tempo instável em MS, com risco de chuva forte e rajadas de vento

Previsão aponta pancadas de chuva ao longo do dia, com possibilidade de tempestades e ventos acima de 60 km/h em algumas regiões

O tempo instável continua em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (26), mantendo o risco de chuvas intensas e ventos fortes. A atuação de uma frente fria e áreas de baixa pressão contribui para a formação de nuvens carregadas, favorecendo pancadas de chuva que podem variar de fracas a moderadas, mas com possibilidade de temporais isolados.

A previsão indica acumulados superiores a 40 mm em algumas áreas, principalmente nas regiões central, sul, sudoeste, sudeste e pantaneira. As tempestades podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento que, em alguns pontos, podem ultrapassar os 60 km/h.

As temperaturas seguem amenas em algumas regiões e mais elevadas em outras. No sul e sudeste, as mínimas variam entre 18°C e 21°C, com máximas de 26°C a 32°C. No sudoeste e no Pantanal, os termômetros registram mínimas entre 22°C e 25°C e máximas de 27°C a 31°C. Já no bolsão, leste e norte, as mínimas ficam entre 20°C e 24°C, podendo chegar a 34°C nas horas mais quentes do dia. Em Campo Grande, a temperatura varia entre 21°C e 23°C na madrugada e pode alcançar até 29°C à tarde.

Os ventos predominam do norte e nordeste, com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h, mas podem ser mais fortes em algumas localidades. Com a previsão de chuva intensa e rajadas de vento, a recomendação é atenção para possíveis transtornos, como alagamentos e quedas de árvores.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram