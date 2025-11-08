Banco de Leite do HU de Campo Grande faz apelo por doações: estoque pode acabar em uma semana

O Banco de Leite Humano do HU de Campo Grande (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian), em Campo Grande, lançou um alerta urgente para reforçar os estoques de leite materno, que se encontram em nível crítico. De acordo com a equipe da unidade, a reserva atual deve durar apenas sete dias, colocando em risco o atendimento de 23 recém-nascidos internados na UTI neonatal, que dependem exclusivamente do leite coletado. A demanda diária é de cerca de 2,5 litros, quantidade essencial para garantir a nutrição e o desenvolvimento de bebês prematuros ou com problemas de saúde.

Para facilitar as doações, o hospital realiza agendamentos pelos telefones (67) 3345-3027 e WhatsApp (67) 99633-2510. As coletas podem ser feitas em domicílio, com o apoio de uma equipe especializada, ou diretamente no Banco de Leite, em um processo rápido, que dura cerca de 15 minutos. Durante todo o procedimento — tanto em casa quanto na unidade —, profissionais orientam sobre as boas práticas de higiene, extração e armazenamento do leite, seguindo protocolos rigorosos de segurança sanitária.

A direção do HU reforça que cada mililitro doado pode salvar vidas, especialmente de bebês em situação de vulnerabilidade. Mulheres em fase de amamentação que tenham excedente de leite são convidadas a participar da campanha e fazer parte dessa corrente de solidariedade.

