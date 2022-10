Tom Brady vai sozinho a casamento de amigo

Era um evento de significativa importância para Tom Brady: o casamento de Robert Kraft, CEO do New England Patriots, em Nova York. E ele decidiu ir sozinho à festa do amigo, o homem à frente do time que defendeu por quase 20 anos e onde conquistou seis dos sete títulos do Superbowl em sua carreira.

Brady botou, assim, mais lenha na fogueira sobre os crescentes rumores de que estaria se separando de Gisele Bündchen. O atleta, no entanto, não aparentava estar triste durante a cerimônia. Segundo o site Page Six, Brady estava “tranquilo e sorridente” no casamento.

Ele foi visto conversando com Jon Bon Jovi com atletas e ex-colegas de time. Ed Sheeran, Elton John e Tommy Hilfiger também estavam lá.

A imprensa internacional já aponta o divórcio de Gisele e Brady como algo que deve acontecer oficialmente em breve, apesar de o casal não falar sobre o assunto. Indícios de que a separação está em curso, no entanto, são cada vez mais frequentes.

Separação

A crise no casamento teria começado depois do atleta desistir da aposentadoria no futebol americano e voltar a jogar pelo time Tampa Bay Buccaneers. Segundo a imprensa internacional, a modelo não estaria feliz com a notícia.

Em entrevista à revista Elle, Gisele disse que se preocupa com a brutalidade do esporte e sente falta do atleta no dia a dia da família. Esse, supostamente, seria o motivo pelo desentendimento entre ambos.

Desde então, boatos de que os dois estariam morando em casas separadas e teriam contratado advogados para dar andamento em seu processo de divórcio começaram a circular.

Sgundo à revista People, uma fonte próxima à modelo afirmou que ela estaria pronta para seguir em frente. “Ela ficou chateada com o término por um bom tempo e a situação ainda é difícil para ela, mas sente que precisa seguir em frente. Ela não acredita na reconciliação deles.” A fonte acrescentou que Gisele não mantém muito contato com Brady, com quem tem dois filhos, Vivian, 9, e Benjamin,12. A top também não espera ter problemas na custódia das crianças.

Com informações da Folhapress

