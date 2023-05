Homem é encontrado morto a facadas no antigo terminal ferroviário

Hugo Sabedra Neves, de 25 anos, foi encontrado morto a facadas na tarde de ontem (12), na Estação da Nob, no antigo terminal ferroviário de Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, a vítima estava no local consumindo bebida alcoólica com um casal.

Conforme apurado pelo site Diário Corumbaense, Hugo tinha passagens por injúria, violência doméstica, ameaça, perturbação do trabalho, vias de fato, dano, lesão corporal dolosa e desacato.

Segundo a polícia, a vítima estaria bebendo com um casal, quando ocorreu o crime. Ele foi encontrado no local com sete facadas pelo corpo. De acordo com a perícia técnica que esteve no antigo terminal ferroviário, a vítima foi assassinada entre 12h e 14h de ontem. Hugo não portava documentos e foi identificado horas após do crime.

Equipes da Polícia Civil também esteve no local e até o momento não há detalhes sobre a autoria do crime.

