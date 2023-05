Caminhonete pega fogo após motorista capotar veículo ao desviar de animais na BR-060

Uma caminhonete S-10 pegou fogo após o motorista perder o controle da direção e capotar na BR-060, em Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande. No veículo, havia mais três pessoas, que não sofreram ferimentos.

O motorista do veículo relatou para a reportagem do O Correio News, que perder a direção do veículo ao desviar de gados na pista. Testemunhas relataram ao jornal que nas proximidades do acidente, foi constatado que alguns animais havia saído de uma propriedade rural após a cerca arrebentar. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros de chapadão do Sul e da Polícia Rodoviária Federal foram acionados para prestar atendimento as vítimas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.