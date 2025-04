Homem é encontrado morto a facadas em Paranhos

Um homem de 59 anos foi encontrado morto com marcas de facadas na região central de Paranhos, cidade localizada a 462 quilômetros de Campo Grande, na região sul de Mato Grosso do Sul. O crime ocorreu nessa quarta-feira (2), em frente à casa de uma vizinha da vítima. Testemunhas indicaram como principal suspeita uma mulher com quem ele mantinha um relacionamento amoroso.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma moradora acionou a polícia ao encontrar o homem caído, apresentando duas perfurações de faca no corpo. As investigações iniciais apontaram que ele não era morador de rua e vivia com sua mãe, uma idosa que relatou histórico de conflitos entre seu filho e a suspeita, identificada como Rosângela. Segundo a idosa, a mulher tem envolvimento com drogas e bebidas alcoólicas e já teria atacado outros parceiros anteriormente.

Vizinhos da vítima também relataram que ele costumava consumir bebidas alcoólicas em excesso e frequentemente retirava o dinheiro da pensão da mãe para sustentar seus hábitos. Na noite anterior ao crime, após ingerir uma grande quantidade de bebida, ele mencionou que iria ao encontro de Rosângela, reforçando a hipótese de sua participação no homicídio.

A Polícia Civil e a perícia estiveram no local do crime e seguem com as investigações. O delegado Raul Henrique Oliveira da Costa, responsável pelo caso, informou que a faca utilizada foi encontrada, assim como um pertence da vítima próximo à casa de um casal. “Descobrimos que eles podem ter relação com o crime. A primeira suspeita foi ela (Rosângela), porque eles tinham um relacionamento conturbado. Os dois tinham um histórico de brigas conhecido aqui no município”, declarou.

Antes de intimar Rosângela para depor, o delegado aguarda a análise de imagens de câmeras de segurança na região do crime. “Queremos deixá-la para ser ouvida com mais elementos”, afirmou.

O caso foi registrado como homicídio qualificado na Delegacia de Polícia de Paranhos e segue sob investigação.

