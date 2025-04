Mesmo com alta procura nos ecopontos, mais de 600 terrenos são notificados por falta de limpeza

Multa para quem for flagrado jogando lixo irregular e proprietários varia entre R$ 3,2 mil e R$ 12,8 mil

A Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável) tem intensificado a fiscalização em terrenos mal conservados na Capital. Só em 2024, foram expedidas 2.969 notificações por falta de limpeza, resultando em 592 multas. Mesmo com alta procura nos ecopontos, em 2025, até o momento, 685 propriedades foram notificadas e 116 multas aplicadas.

A secretária destaca que a conservação adequada dos terrenos é essencial para prevenir a proliferação de pragas, como insetos e roedores, além de contribuir para a segurança e a qualidade de vida da população. O descumprimento das normas pode acarretar penalidades financeiras aos proprietários. Além disso, o órgão também alerta sobre o descarte irregular de resíduos, que configura crime ambiental.

A Solurb informou que, em 2024, foram descartadas mais de 17 toneladas de resíduos nos ecopontos da cidade. Vale reforçar que Campo Grande conta com cinco unidades destinadas à gestão de resíduos sólidos: Ecoponto Panamá, Ecoponto Noroeste, Ecoponto Nova Lima, Ecoponto União e Ecoponto Moreninhas.

Ao todo foram 17.717.997 quilos, sendo a maior parte composta por entulhos (7.357.868 quilos) e podas (6.067.439 quilos), que corresponde a cerca de 75,77%. Os outros 24,23% se caracterizam em móveis (4.205.430 quilos) e eletrodomésticos/eletrônicos (87.260 quilos).

“As denúncias podem ser feitas à GCM (Guarda Civil Metropolitana) pelo telefone 153, por meio da Patrulha Ambiental. Em caso de flagrante, o responsável será encaminhado à DECAT (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista) e autuado por um auditor fiscal da SEMADES, conforme o Código de Polícia Administrativa (Lei 2.909/92)”, explicou a secretária.

As multas para essa infração variam de R$ 3.219,00 a R$ 12.876,00. A secretaria reforça a importância da colaboração da população para manter a cidade limpa e prevenir problemas ambientais e sanitários.

Reforço no efetivo

O Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho) da Prefeitura de Campo Grande abriu 200 vagas, ao longo desta semana, destinadas ao trabalho na limpeza e em obras públicas. As inscrições estão sendo realizadas para cadastro reserva, com encaminhamentos para a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande), que tem assumido o trabalho de organização da cidade após os danos e sujeira provocados pelas fortes chuvas.

Este mês, haverá quatro datas de inscrição, com 50 vagas por dia, iniciando nesta terça-feira (1º) e se estendendo até sexta-feira (4). O processo seletivo oferece vagas para serviços braçais, como roçada, capina, podas, varrição e conservação de áreas públicas, além de preparação de espaços para eventos.

O Primt permite a inscrição de pessoas que já foram selecionadas anteriormente, desde que tenham sido desligadas pelo menos há seis meses. Os novos candidatos devem atender a requisitos específicos, como estar desempregado por, pelo menos, 180 dias, ter entre 18 e 67 anos e ter uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

O programa oferece remuneração equivalente a um salário mínimo, além de cesta básica e alimentação durante os dias de trabalho. Por se tratar de uma contratação temporária com foco na reintegração de desempregados ao mercado de trabalho formal, a prefeitura também disponibiliza cursos de capacitação, com carga mínima de 40 horas.

