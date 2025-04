Homem condenado a 27 anos por estupro de vulnerável é capturado em Bataguassu

Homem desacumpriu medidas e agora ficará preso em regime fechado

Nesta quarta-feira (2) um homem de 63 anos que estava foragido condenado a 27 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável foi preso na cidade de Bataguassu.

O indivíduo, já possuía passagem por homicídio. Ele descumpriu as condições da pena, o que levou o Juízo das Execuções Penais determinar a regressão cautelar do regime, impondo o cumprimento da pena em regime fechado.

Ele foi capturado e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá. A prisão foi realizada pela A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Bataguassu.

