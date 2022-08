Homem é encontrado ferido após ser esfaqueado por esposa

A Polícia Militar prendeu ontem (28) uma mulher que tentou matar o marido esfaqueado. A vítima foi encontrada deitada ferida no cruzamento entre a rua Pará e a rua Bahia, em Anastácio, distante a 123 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do jornal O Pantaneiro, quando os agentes chegaram ao local, eles encontraram o homem consciente deitado no chão com um corte em seu antebraço esquerdo.

Ele explicou a polícia que havia sido esfaqueado pela esposa após uma discussão e que fugiu da residência para evitar ser atingido novamente. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

A mulher foi encontrada em sua residência e, apesar de exaltada, colaborou com as ordens dos agentes e apresentou a faca utilizada na agressão. Ela foi conduzida à Delegacia da Polícia Civil de Anastácio para providências.

A vítima precisou de pontos no local do corte e apresentava vários arranhões no pescoço, segundo ele, fruto da agressão.

