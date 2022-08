Jovem é encontrado morto em posto de combustível

Um jovem de 18 anos foi encontrado morto na manhã de hoje (29) nas margens de um posto de combustível localizado na cidade de Rio Verde de Mato Grosso (MS).

De acordo com o site Rio Verde MS, o corpo do jovem foi encontrado por populares e estava machudado, com diversas marcas pelo corpo e escoriações. Segundo o site, o rapaz teria sido identificado como sendo Rian Guilherme Marconi Silva.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar estiveram no local para realizar os procedimentos e identificação das causas da morte. Ainda não há informações sobre como teria ocorrido a morte e possíveis autores.