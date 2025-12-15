Comerciante é esfaqueado no pescoço após ser chamado no portão de casa

Um comerciante, de 40 anos, foi socorrido em estado grave após ser esfaqueado no pescoço, por um homem, de 33 anos, que o chamou no portão de casa. O caso ocorreu na Rua José Amadei, no Bairro Núcleo Habitacional Buriti, em Campo Grande, na noite desse domingo (14). A vítima estava na varanda junto com a mãe, quando o crime aconteceu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito chamou a vítima pelo apelido, dando a entender que era alguém conhecido. O homem então abriu o portão e foi até a calçada, momento em que foi atingido por um golpe de faca no pescoço, de baixo para cima. A lâmina causou um ferimento de aproximadamente cinco centímetros, deixando músculos e vasos expostos.

Mesmo ferido, o comerciante conseguiu pedir socorro à mãe. O suspeito saiu correndo pela rua com a faca na mão e a família socorreu a vítima, e o levou até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, onde ele recebeu os primeiros atendimentos médicos.

Segundo o médico plantonista, devido à gravidade da lesão, o paciente aguardava vaga para transferência a um hospital.

À Polícia Militar, a vítima relatou que a motivação do crime seria ciúmes, já que teria se relacionado anteriormente com uma ex-namorada do suspeito. A polícia identificou o homem, mas ainda não o localizou.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como tentativa de homicídio e está sendo investigado.