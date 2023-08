Homem é encontrado com sangramento na cabeça e morre ao dar entrada em hospital

José Osmar da Silva Simas, 58 anos, morreu na noite de ontem (29), após ser encontrado com sangramento na cabeça e deitado nas margens da rua Bela Vista, entre a W16 e W17, região do Jardim Água Boa, em Dourados, a 226 quilômetros de Campo Grande.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e encaminhou a vítima ainda com vida para o Hospital da Vida em estado grave.

Conforme apurado pelo site Dourados News, após dar entrada na unidade hospitalar, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 22h.

Aos policiais, os familiares relataram que José não tinha problemas de saúde.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

