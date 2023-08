Acusado de abusar da própria filha é liberado após audiência de custódia

Um homem de 58 anos, detido por abusar sexualmente da própria filha de oito anos, em Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande, na semana passada, foi colocado em liberdade. Ele foi ouvido pela polícia e depois liberado.

Conforme informações do site Dourados News, o homem foi detido na última segunda-feira (28) após denúncias de que estaria abusando sexualmente da própria filha.

Após denúncias, os representantes do Conselho Tutelar e da Guarda Municipal de Dourados, encontrou o homem e o penderam. Em depoimento, o acusado alegou perda de memória, por isso não lembrava do caso.

Conforme informações da polícia, o homem pagava pensão a mãe, de 34 anos. Com dificuldades, a mãe deixou a criança com o pai e não deu mais retorno. Segundo as investigações, o pai abusava da filha no período noturno, quando ele entrava no quarto da filha e passava as mãos nas partes íntimas da criança.

Como não caracterizou prisão em flagrante, o suspeito foi ouvido na delegacia e logo após liberado. Ele responderá o processo judicial em liberdade, mas com medidas cauteladores expostos pela justiça.

