Homem é preso com carregamento de cocaína avaliada em R$ 10 milhões

Douglas Soares da Silva, de 29 anos, foi preso na noite de ontem (29), pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com 45 quilos de cloridrato de cocaína e 47 quilos de pasta base de cocaína, escondidos em fundo falso de veículo, na BR-463, próximo ao trevo de Laguna Carapã. Aos policiais, o jovem confessou o transporte dos entorpecentes até Cianorte (PR), onde receberia R$ 5 mil. A cocaína apreendida é avaliada em R$ 10 milhões.

O flagrante aconteceu durante uma operação da Delegacia de Dourados, em conjunto com o Setor de Investigações Gerais (SIG), quando localizaram na rodovia, um Jeep Compass, com placas de Londrina (PR), em atitudes suspeitas. Ao abordar o veículo, o motorista confessou que seria a segunda viagem e que estaria a caminho de Cianorte (PR), onde deixaria os entorpecentes.

Segundo apurados pelo site Porã News, os entorpecentes apreendiddos é avaliado no mercado brasileiro em R$ 10 milhões. Os 45 quilos de cloridrato de cocaína e 47 quilos de pasta base de cocaína, foram encontrados em fundo falso do Jeep.

O motorista e os entorpecentes foram encaminhados a Polícia Civil de Dourados.

