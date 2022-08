Mulher é presa com carregamento de maconha avaliada em R$ 100 mil

Uma mulher de 42 anos, foi presa na noite de ontem (25), armazenando 50 quilos de maconha em sua residência no no Bairro Estrela Porã, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, o local servia como depósito para que os entorpecentes pudessem ser enviados para outros estados.

De acordo com o boletim de ocorrência, o flagrante aconteceu em uma residência na Rua Demenciano de Mattos Pereira, no Bairro Estrela Porã. No local, uma mulher de 42 anos foi encontrada e acabou confessando o armazenamento da droga.

Segundo a polícia, o carregamento de maconha foi avaliado em 100 mil reais. A mulher e a droga foram enviados ao Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) de Dourados.