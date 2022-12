Homem é encontrado com ferimentos na cabeça em córrego na Capital

Um homem de 29 anos, foi encontrado com ferimentos na cabeça por moradores em um córrego, na rua Escaramuça, no bairro Jardim Radialista, em Campo Grande. Segundo a polícia, a vítima foi encontrada sobre uma pedra e estava inconsciente, onde foi encaminhado para a Santa Casa por conta da gravidade dos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 7h, após moradores encontrarem um homem ferido e com diversas lesões pelo corpo sobre uma pedra no córrego na rua Escaramuça. A vítima não portava documentos pessoais e se encontrava inconsciente, sendo não possível a sua identificação.

Segundo informações dos militares que atenderam a ocorrência, o ferimento na cabeça da vítima pode ter sido causada por um facão. Os moradores relataram também aos militares que não encontraram nenhuma pessoa na região. Diante da gravidade das lesões, a vítima foi encaminhada para Santa Casa, onde recebeu os primeiros atendimentos. Até o momento não temos informações sobre o seu estado de saúde.

O caso foi encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde foi registrado como homicídio simples.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.