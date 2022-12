Mulher morta em atropelamento na BR-163 tinha 65 anos

A Polícia Civil identificou que a mulher morta em atropelamento no último domingo (11), tinha 65 anos e era moradora da Aldeia Bororo, em Dourados. O corpo de Rita Ferreira foi identificado com ajuda de lideranças da aldeia.

O acidente aconteceu por volta das 23h30, na BR-163, próximo ao trevo de acesso ao Departamento de Operações de Fronteira (DOF), quando Maria Rita foi atropelada por um veículo, de modelo Toyota Corola, conduzido por um jovem de 23 anos.

Ainda de acordo com o site, na noite do acidente, o motorista do carro relatou que tentou evitar a colisão, mas sem sucesso, atingindo a vítima na rodovia.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como acidente com morte provocado pela própria vítima.

