Festival Universitário da Canção está com votações abertas; veja como participar

O Festival Universitário da Canção, iniciativa da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), está com votação aberta para o público escolher as melhores vozes nas categorias Canção Popular e Canção de Câmara.

Na categoria melhor Canção Popular concorrem o grupo Vosmecê, com a música “Movimento Espiral”; Giovanna Luges com “Deixa Chover”; Dougla Dakombi com “Moça Morena”; Nan Matos com “Pantanal”; Julio Ruschel com “Hades”; Marcos Araújo com “Rainha”; Gio Resquin e a música “Calma”; João Benitez com “Escapulário”; Arthur Scarpini e a música “Pé de Amora”; o duo Jô Calixto e Sandro Paredes com “Para Carol”; Luana Prado e a música “Refém e Alecsandra Harper com o som “Feriados”.

Já na categoria Canção de Câmara estão disputando os duos Cyrio Delvizio e Manuelai Camargo (“Nenhuma Canção”); Demetrius Souza e Debora Grimaldi (“Lira e o Vento”); Clarissa Lettieri e Bruno Tadeu (“Meu Coração Perdido”); Luma Heyn e Evandro Higa (“Azul”); Luma Heyn e Tiago Santana (“Só”) e Luciana Fisher e Ana Paula Ferreira (“Ouve a Canção”).

Os vencedores serão os que tiverem maior número de votos. A votação segue aberta até o dia 21 de dezembro e a premiação será realizada no dia 22 de dezembro no Teatro Glauce Rocha.

Serão R$ 32 mil em prêmios, sendo R$ 8 mil para melhor canção popular; R$ 8 mil para a melhor canção de câmara; R$ 4 mil para melhor intérprete; R$ 8 mil para compositor revelação e R$ 4 mil para melhor poesia original (letra). Para votar basta ir neste link.

