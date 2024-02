Criança é espancada por padrasto com o uso de um cabo de vassoura

Uma câmera de segurança flagrou o momento que uma criança, de 8 anos, era espancada por seu padrasto, que utilizava um cabo de vassoura para bater nas costas do menino. O caso aconteceu no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, no dia 27 de janeiro, mas só foi divulgado nesta segunda-feira (26).

Após o registro do boletim, os autores foram indiciados e medidas protetivas de urgência foram solicitadas, resultando no acolhimento da criança pelo Conselho Tutelar. Os autores admitiram as agressões.

As investigações estão a cargo da DEPCA – Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.

Nas imagens captadas, observa-se a criança na varanda próxima ao portão. O menino é visto tentando se proteger das agressões do padrasto, que o golpeia com um cabo de vassoura até que este se quebre devido à força das pancadas.

Em outra gravação, o menino é visto sob a chuva enquanto uma mulher está na janela da casa. Ele observa fixamente enquanto ela parece preocupada, tocando a cabeça. Em seguida, ela se retira para dentro da residência e o menino foge apressadamente.

Em uma última filmagem, que se estende por quase 2 minutos, o menino é visto próximo ao portão, isolado. A mulher surge então na janela, segurando um celular, e chama pela criança. Uma voz masculina é ouvida, ordenando que ele se aproxime do telefone e logo após ameaçando-o.

“O que eu te disse se te encontrasse lá fora? Volte para dentro agora, ou vou (…) se não estiver dentro de casa, vou te ensinar uma lição”, adverte o homem pelo telefone.

O caso segue em investigação.

Leia mais:

Acessa as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram