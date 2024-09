Homem é detido por deixar cavalos desnutridos e lotados de carrapatos em Campo Grande

Dono de dois cavalos foi detido, na manhã desta terça-feira (24), na Chácara das Mansões, em Campo Grande, por deixar os animais desnutridos e cobertos de carrapatos.

Conforme informações, equipes da Decat (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista) receberam denúncias de que os cavalos estariam em situação de maus-tratos.

A equipe foi acompanhada de peritos e agentes do CCZ (Centro de Controle de Zoonose) e encontraram os equinos em situação precária de saúde. Os animais foram resgatados e estão sob cuidados da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do MS).

O órgão deve, também, aplicar medidas administrativas cabíveis contra o tutor dos cavalos. O homem foi encaminhado à delegacia, onde foi ouvido sobre o caso.

Outra situação

Nessa segunda-feira (23), uma mulher foi presa, no bairro Isabel Gardens, também em Campo Grande, por deixar um cachorro em situação de abandono e em condições críticas de saúde.

A mulher contou que não mora no local onde o animal foi encontrado e que ele havia sido atropelado em abril. Entretanto, para tratar a pata quebrada apenas utilizava pomada cicatrizante, sem o auxílio de ajuda médico-veterinária.

Além disso, o cachorro estava com leishmaniose, ferida purulenta nos olhos, sem água e alimentação adequada. Dessa forma, a mulher foi presa por maus-tratos qualificado e encaminhada à delegacia.

