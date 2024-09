Candidatos e candidatas à prefeitura assinam Carta de Compromisso com a Infância e Adolescência nesta quarta

Nesta quarta-feira (25), às 7h30, no auditório da Faculdade Insted, os candidatos e candidatas à prefeitura participarão do ato de assinatura da Carta de Compromisso com a Infância e Adolescência, promovido pelo coletivo “Pelas infâncias de Campo Grande” e apoiado pela Faculdade Insted. O documento formaliza o compromisso com políticas públicas voltadas para a proteção, educação e desenvolvimento com a população infanto-juvenil da Capital.

Para a solenidade, todos os candidatos à prefeitura confirmaram suas presenças. Elaborada pelo coletivo, a carta está sendo apoiada por mais de 50 organizações que atuam na área da criança e do adolescente em Campo Grande, além de entidades públicas e privadas.

De acordo com a organização, a assinatura da carta visa garantir que a futura gestão municipal assuma responsabilidades sociais em diversas áreas como saúde, educação, cultura, esporte, lazer, assistência social e proteção integral, reconhecendo a importância de colocarem crianças e adolescentes no centro da atenção do poder executivo.

Além da presença dos candidatos, estão confirmados os nomes de representantes de secretarias públicas, instituições de ensino, associações, entidades, psicólogos, assistentes sociais e profissionais das mais diversas áreas.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.