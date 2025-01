Homem é detido após gerar transtorno em mercado atacadista; estou “muito loucão”, afirmou

Homem é detido em atacadista ao incomodar clientes e gerar transtorno no interior do mercado. O caso aconteceu nesta quinta-feira (23), em Dourados, 230 km distante de Campo Grande. O policial da ocorrência relatou que o homem aparentava ser morador de rua, e incomodava os clientes, se recusando a deixar o ambiente. A equipe foi acionada por um funcionário do estabelecimento.

De acordo com sites locais, quando abordado pela polícia, o homem admitiu estar sob efeito de álcool ou outra substância química, dizendo que estava “muito loucão”.

Apesar de resistir verbalmente ao pedido de retirada, não foi necessário o uso de força policial. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como perturbação do trabalho.