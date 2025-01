Briga por som alto termina com homem morto a tiros na frente de casa em Coxim

No início da tarde desta quinta-feira (23), um homem identificado como Emerson Vais dos Santos, de 41 anos, foi morto a tiros na frente da residência onde morava na Rua Genipapo, bairro Vila Bela, em Coxim.

Uma briga devido ao som alto na residência do vizinho, suspeito do crime teria sido o estopim para o crime.

De acordo com o site Coxim agora, testemunhas relataram que o conflito pelo som alto era recorrente e os dois sempre brigavam pelo mesmo problema.

Também foi relatado que após essa discussão mais recente, o suspeito do crime que mora próximo da residência do homem, sacou uma arma e atirou contra ele. Emerson morreu no local sem socorro.