Segundo a Conab, em dezembro, houve alta de preços da cebola, e baixa da batata

Divulgado nesta quinta-feira (23) o Boletim do Prohort (Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro), realizado pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), mostra que, em dezembro, houve alta de preços da cebola, cenoura e tomate e baixa da batata.

Segundo o boletim, a batata vinha sofrendo quedas de preço contínuas desde julho de 2024. Em novembro, houve um pequeno aumento devido à oferta reduzida, mas em dezembro, os preços voltaram a cair de forma acentuada. A média ponderada de preços nas Ceasas caiu 27,33% em comparação a novembro, o que, segundo a Conab, foi impulsionado pela maior oferta vinda do Paraná.

Em relação à cebola, a transição da safra no mercado provocou um aumento de preços após um longo período de queda. Em dezembro, a produção de cebola no Brasil se reorganizou, com a Região Sul se tornando o principal fornecedor do produto, o que afetou os preços.

Já a cenoura registrou aumento de preços pelo segundo mês consecutivo, principalmente nas Ceasas. A Conab atribui essa alta à concentração da oferta em Minas Gerais, enquanto a Bahia e Goiás enviaram volumes menores ao mercado.

Ao monitorar esses itens essenciais para o consumo das famílias, a Conab cumpre sua função de garantir um equilíbrio nos preços, assegurando a lucratividade dos produtores e a acessibilidade dos produtos para os consumidores.